Enkazdan çıktı, 22 yıl sonra gelen başarı

Düzce depreminin ardından enkazdan çıkarak 22 yılın ardından şampiyon olan kırmızı-lacivertli takımın taraftarları bayrakları ve meşaleleri alarak sokaklara akın etti.

1999 Düzce depreminin ardından 2. Lig'de bulunan Düzcespor o sezon küme düşmeden muaf tutuldu. 2000-2001 sezonunun ardından tekrar 2. Lig'de mücadele eden kırmızı-lacivertliler, enkazdan çıkamayan 3. Lig'e düştü. 2002-2003 yılında 3. Lig'i 13. sırada tamamlayan Düzcespor, kuruluşundan beri profesyoneller liglerde mücadele eden takım ilk defa amatör kümeye düştü. 2007-2008 sezonunda Amatör Lig'de şampiyon olan Düzcespor, 5 sezonun ardından 3. Lige yükselmişse de 2009-10 sezonunda 3. Ligden düşerek 2010 senesinde kurulan Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye başladı. 2010-11 sezonunda BAL 11. Grup'ta yer alan kırmızı şimşekler, ligde 1 mağlubiyet almasına rağmen şampiyonluğu Ümraniyespor'a kaptırarak ligi 2. Sırada tamamladı. 2012-2013 sezon sonunda play-out karşılaşmasında Akçakocaspor'a penaltılarda mağlup olan Düzcespor, Bölgesel Amatör Lig'e veda etti. 1 yıl aranın ardından Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Düzcespor, 1 yıl sonra tekrar 3. Lig'e yükseldi. Kırmızı-lacivertli takım 22 yıldır hasret olduğu 2. Lig'e ise Trabzon Yomraspor deplasmanında ilan etti. Trabzon'da oynanan maçın bitmesinin ardından Düzce sokaklarında da ‘Şampiyon Düzcespor' sesleri yükselmeye başladı. Evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızı-lacivertli takımın taraftarı Kırmızı Şimşekler, ellerine aldıkları bayrak ve meşalelerle sokaklara döküldü. İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda yükselen şampiyonluk sesleri, Anıtpark meydanında kadar sürdü. Burada şampiyonluk turlamaları yapan bazı araçlar ise desteklerini korna çalarak gösterdi.