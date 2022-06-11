Ensar Vakfı kent parkını çöpten temizledi

Ensar Vakfı Düzce Şubesi, kent merkezinde bulunan Kent Park'ta çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Düzce'de piknik alanları ve parkları kullanan bazı duyarsız vatandaşlar yiyip içtiklerini oldukları yere atıyorlar. Düzce Belediyesi ekipleri kırılan ve atılan çöpleri bir yandan temizlerken bir yandan da sivil toplum kuruluşları çöpleri toplayarak farkındalık oluşturuyorlar. Vakfı üyeleri ellerine aldıkları poşetlerle sağa sola atılan çöpleri tek tek toplayarak parkı tertemiz yaptılar.

Şube Başkanı Ahmet Özdemir, amaçlarının çevre bilincini arttırmak olduğunu belirterek “Mesuliyet, verilen bir şey değil, alınan bir şeydir. Düzce Kent Parkı alanında çöp toplama etkinliği yaparak, çevre bilinci oluşturmak amacıyla, farkındalık çalışmamızı gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.