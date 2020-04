Entübe hastalarını rahatlatacak ürün Düzce Üniversitesinde hayata geçirildi

Üretilen ilk aparatlar ise Nusaybin Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yurt dışından getirilen solunum cihazı aparatı Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan tasarım prototipleme ve test merkezi tarafından üretilmeye başladı. Entübasyon işlemi sırasında cihazla entegre çalışarak işlemi kısaltan aparat, özellikle solunum cihazına gereksinim duyan hastaların entübasyon işlemi sırasında hem hasta konforunun artmasını hem de virüsün temas yoluyla sağlık çalışanına bulaşmasının engellenmesini sağlıyor. Hastanın dilinin kaldırılması ve daha hızlı alınan kamera görüntüsünün uygun cihazlara (mobil telefon ve diğer görüntüleme aygıtları) aktarılarak, entübasyon tüpünün hızlıca ve yüksek doğrulukla konumlandırılması sağlayan aparat, Düzce Üniversitesi bünyesindeki 3-Boyutlu yazıcılarla basıldı.

Yapılan apart ile ilgili bilgiler veren Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı; “Entübasyon işlemi her hangi bir sebepten solunumsuz yaşayan hastaya hariçten hava verme işlemi. Bu işlemin yapılabilmesi için hastanın boğazından akciğerlerine kadar bir hortum sokulması gerekiyor. Hiçbir aparat kullanılmadan bu hortum hastaya uygulanırsa bunun çok riski var. Her şeyden önce hastanın konforu önemli. Hastanın boğazı tahriş oluyor, hekimin için çok zor oluyor. Ama en önemli nokta bu işlem sırasında aparatlar kullanılmaz ise hastada öğürme hissi oluyor ve tükürükleri etrafa saçılıyor ve korona virüsten enfekte olmuş hastaların bu virüsü doktorlara da bulaştırmasına da sebep oluyor. Aslında solunum cihazları bu işlemi kolaylaştıran aparatlarla birlikte satılıyor. Bu aparatlar da sarf malzemesi ve kırılabiliyor. Kırıldığı zamanda bunu yurt dışından getirtmek oldukça zor oluyor. Hele Covid-19 pandemisi nedeniyle 6 ayı bulabiliyor. Gelme ve tamir süresi oldukça uzun. Bu nedenle ülkemizde devlet hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri bu aparatın temininde sıkıntı yaşıyorlar. Bizde Düzce Üniversitesi olarak bu aparatı ürettik ilk olarak ta Nusaybin Devlet Hastanesine kullanılmak üzere gönderdik. Bu kapsamda da artık Türkiye'de ki bütün sağlık kuruluşlarının ihtiyacını da karşılayabilecek durumdayız. Eğer sağlık kuruluşları bu aparatı edinmek isterlerse bir üniversite olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

İlk etapta üretilen 4 aparat Nusaybin Devlet Hastanesine gönderildi.