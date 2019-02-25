Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür kayıp

Yaklaşık 4 gündür kendilerinden haber alınamayan anne ve kızı için aile fertleri seferber oldu.

Ailesi tarafından psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Elif Çakar Kuru 2 yaşındaki kızı Zührenaz Kuru ile birlikte 22 Şubat Cuma günü Gölyaka Hacıyakuplar köyündeki evinden ayrıldı. Cep telefonunu da evde bırakan Kuru, en son aynı gün Düzce merkez Spor Sokak ve İstanbul Caddesi'ne görüldü. Aile, Elif Kuru ve Zührenaz Kuru'nun bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığına kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının psikolojik durumu nedeniyle kötü niyetli kişilerce kandırılabileceğini belirten aile fertleri kayıp anne ve kızını görenlerin Emniyet Müdürlüğüne bildirmesini istiyor.

Kayıp kızın babası İskender Çakır, görenlerin insaniyet namına haber vermesini istedi.