Erasmus+ gençlik değişimleri anlatıldı

Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Erasmus+ Gençlik Değişimleri Bilgilendirme Konferansında Düzce Eğitim Araştırma ve Rehberlik Derneği Başkanı Engin Çavuş, öğrencilerle buluştu. İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Müge Kanuni Er, Erasmus+ ve Erasmus programları arasındaki farklardan bahsederek sözü Engin Çavuş'a bıraktı.

Davetli konuşmacı Engin Çavuş Düzce Eğitim Araştırma ve Rehberlik Derneği'nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşarak gençlerde; sivil toplum bilincinin ve gönüllülük algısının arttırılmasına destek olmayı, onların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Erasmus+ programından bahseden Engin Çavuş, programın; eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri desteklediğini ifade etti. Erasmus+ programının Avrupa'daki iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Hedef kitlesinin; eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluş, işletmeler, eğitim çalışanları, örgün eğitim öğrencileri ve gençler olduğunu belirten davetli konuşmacı, Erasmus+ programı kapsamında desteklenen faaliyetlerle ilgili paylaşımlarda bulundu.