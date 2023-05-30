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Ercan Öztürk kaydını yaptırdı

DÜZCE(İHA) – 14 Mayısta yapılan seçimlerde Düzce’den AK Parti milletvekili seçilen Ercan Öztürk mecliste kaydını yaptırdı.

DÜZCE(İHA) – 14 Mayısta yapılan seçimlerde Düzce'den AK Parti milletvekili seçilen Ercan Öztürk mecliste kaydını yaptırdı.


14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde milletvekili olarak seçilen adaylar mecliste kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. AK Parti Düzce milletvekili seçilen Ercan Öztürk'te mecliste kaydını yaptırdı. Öztürk “28. Dönem Ak Parti Düzce Milletvekili olarak kaydımızı yaptırdık, rozetimizi taktık. Çıkmış olduğumuz bu yolun Vatanıma, Milletimize, Devletimize, Düzce'mize ve şahsıma hayırlı olmasını dilerim. Rabbim utandırmasın” ifadelerinde bulundu.

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