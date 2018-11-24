Erdoğan Bıyık, gençlere taş çıkarttı

Karaca Cami Gençlik Merkezi açılışı yapıldı. Gençlerin zaman geçirebilecek yerlerin oluşturulması adına hayata geçirilen projede ASKF Düzce Şubesi Başkanı ve MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, önce langırt oynadı. Muayhthaı Hocası Milli sporcu Muhammed Bisgin ile karşılıklı oynadığı langırt oyunu çekişmeli anların yaşanmasına neden oldu. Daha sonra bilardo masasında hünerlerini sergileyen Bıyık, son olarak masa tenisi oynadı.

Erdoğan Bıyık, “Düzce'mize bu tarz tesislerin kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Burada mahallenin gençleri keyifli zaman geçirecek, sokaklarda oynamak yerine buraya gelerek yetkililer eşliğinde oyunlar oynayacaklar. Bu tesisin açılmasına emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.