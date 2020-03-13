Ergüven, "Türkiye'de her bin kişiden biri Ailevi Akdeniz Ateş hastasıdır"

Dr. Müferet Ergüven, "Ailevi Akdeniz Ateşi, Türkiye'de çok görülen bir hastalıktır ve tanı çocukluk çağında konulmaktadır. Tanı konulmadığında amiloidoz dediğimiz hastalık, ciddi kronik böbrek hastalığına sebep olmaktadır" dedi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi, bölgenin sağlık ihtiyacına en iyi şekilde cevap vermek için hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müferet Ergüven, üniversite hastanesinde hasta kabulüne başladı. Çocuk Romatoloji Bilim Dalı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Müferet Ergüven, çocuklarda; kasları, eklemleri, damarları, gözü, kemikleri ve tüm vücudu tutabilen kronik iltihabi hastalıkların Çocuk Romatoloji Hastalıkları kapsamında olduğunu ifade etti. Çocuk polikliniklerine yapılan başvurularda ilk 5 sıra arasında, çocuk romatizmal hastalıklar ile ilgili olabilecek bulguların görüldüğünün altını çizen Ergüven, erken tanının önemine vurgu yaptı. Geç tanı konulması ve düzgün tedavi edilmemesinin çocuklarda kronik birtakım sıkıntılar ortaya çıkaracağına ifade eden Prof. Dr. Ergüven, “FMF dediğimiz Ailevi Akdeniz Ateşi, Türkiye'de çok görülen bir hastalıktır ve tanı çocukluk çağında konulmaktadır. Tanı konulmadığında amiloidoz dediğimiz hastalık, ciddi kronik böbrek hastalığına sebep olmaktadır. Türkiye'de her bin kişiden biri Ailevi Akdeniz Ateş hastasıdır. Bu açıdan çok önem arz eder. Çocuklardaki Juvenil Idiopatik Artrit (JIA) dediğimiz özellikle en çok eklemleri tutan ve diğer bütün sistemleri etkileyebilen oldukça ciddi bir hastalıktır. Zamanında tanı ve tedavi gerektirmektedir. Geç kalındığında sakatlıklar, hayatı tehdit edecek durumlar söz konusu olabilir. Henoch - Schoenlein Purpurası ve Kawasaki hastalığı ülkemizde sık görülen vaskülitiklerdir ve erken tanı önem arz etmektedir. Bunların dışında daha az görülen çocuk iltihabi damar hastalıkları da tanısı zor olan hastalıklardır” diye konuştu.

Çocukluk çağı romatizmal hastalıkların büyüklerden farkının tüm sistemleri tutması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Müferet Ergüven, bu hastalıkların çok ciddi mortalite ve morbidite neden olabileceğini ifade etti.

Çocukluk romatizmal hastalıkların belirtileri hakkında da kısa bilgiler veren Prof. Dr. Ergüven, kaslarda ağrı, eklemlerde şişme, hareket kısıtlılığı, ateş, karın ağrısı, üveit, cilt döküntüleri, ağızda tekrarlayan yaralar, güneşe karşı hassasiyet, hematüri, proteinüri ve hipertansiyonun romatizmal hastalıkların başlıca belirtileri olacağından bahsetti. Çocuk romatolojik hastalıklarda erken tanı ile sürekli ve düzenli takibin önemini vurgulayan Prof. Dr. Müferet Ergüven; bahsedilen şikayetlerin görülmesi durumunda hastaların mutlaka bir Çocuk Romatoloji Polikliniğine başvurmalarını önerdi.