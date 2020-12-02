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Erkekler Basketbol 1. Ligi: Global Connect Travel Düzce: 71 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73

Erkekler Basketbol 1.

Ligi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda karşılaştığı Global Connect Travel Düzce'yi 73-71'lik skorla mağlup etti.



Salon: Kalıcı Konutlar


Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk


Global Connect Travel Düzce: Barış Erdoğan, Ömercan Engin, Desmond Marcuis Washington 24, Cem Coşkun 11, Azizcan Özdemir 4, Joel Njonjo James 11, Kemal Can Aktuna 12, Mutlu Akpınar 9


Başantrenör: Volkan Başaran


KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz 8, Burak Can Dilmaç 6, Sertay Gürsu 6 , Mert Ulutaş 3, Horace Gilbert Spencer 16, Uğur Dokuyan 6, Sertan İbrahim Sarı, Hakan Şanlı 8, Keshun Deion Sherrill 20


Başantrenör: Atalay Gemen


1. Periyot: 33-16 (Düzce lehine)


Devre: 46-39 (Düzce lehine)


3. Periyot: 60-58 (Düzce lehine)

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