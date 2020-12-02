Erkekler Basketbol 1. Ligi: Global Connect Travel Düzce: 71 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73

Erkekler Basketbol 1.
Ligi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor deplasmanda karşılaştığı Global Connect Travel Düzce'yi 73-71'lik skorla mağlup etti.
Salon: Kalıcı Konutlar
Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk
Global Connect Travel Düzce: Barış Erdoğan, Ömercan Engin, Desmond Marcuis Washington 24, Cem Coşkun 11, Azizcan Özdemir 4, Joel Njonjo James 11, Kemal Can Aktuna 12, Mutlu Akpınar 9
Başantrenör: Volkan Başaran
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz 8, Burak Can Dilmaç 6, Sertay Gürsu 6 , Mert Ulutaş 3, Horace Gilbert Spencer 16, Uğur Dokuyan 6, Sertan İbrahim Sarı, Hakan Şanlı 8, Keshun Deion Sherrill 20
Başantrenör: Atalay Gemen
1. Periyot: 33-16 (Düzce lehine)
Devre: 46-39 (Düzce lehine)
3. Periyot: 60-58 (Düzce lehine)