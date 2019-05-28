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Erken müdahale kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Nusrettin Mahallesi Düz sokak çıkmazından yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı evde şofbenden yangın çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Nusrettin Mahallesi Düz sokak çıkmazından yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı evde şofbenden yangın çıktı.


Alınan bilgilere göre; Nusrettin Mahallesi Düz sokakta sabah saatlerinde 2 katlı evin tek katında yangın çıktı. Yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alınıp söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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