Erol Bulut: “İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz”

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapan sarı-kırmızılılar, enerji depoluyor. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Erol Bulut, Avrupa standartlarının üzerinde, mükemmel bir tesiste kamp çalıştıklarını belirterek, “Her sene burada mutlaka en az 3 takım yeni sezon hazırlıkları için bulunuyor. Ben de geçen sene burada Yeni Malatyaspor ile bulundum. Bu sene Alanyaspor ile buradayız. Tesisler mükemmel. Şu ana kadar 2 gündür buradayız ve çok fazla sis olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz ve çalışmalarımızı engellemez” dedi.

Futbolcularımızın istekli ve arzulu çalıştıklarını da dile getiren Bulut, “Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. Junior Fernandes ve Djalma Campos'un Kupa Amerika ve Afrika Kupası'nda maçları vardı. 21 Temmuz'da bize katılacaklar. Onlar da katıldıktan sonra hazırlıklarımızı tam kadro sürdüreceğiz” diye konuştu.