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Erol Bulut'tan futbolculara sıkı takip

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcuları yakından takip ederek sık sık uyarılarda bulundu.


Yeni sezonun hazırlıklarına Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli futbolcuları yakından takip ediyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan ve 1 buçuk saat süren antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen genç teknik adam, sürekli uyarılarda bulundu. Özellikle Zanka, Caner ve Gökhan'ı idmanda gösterdiği iyi performansla tebrik eden Bulut, Murat Sağlam, Rodrigues ve Frey'e ise bir dizi ikazlar yaptı.

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