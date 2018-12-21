Ersoy, "Uyuşturucu ile ilgili etkin tedbirler alınıyor"

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM), İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen “Bir Kamu Politikası Olarak Bağımlılıkla Mücadele, Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler” temalı 7. Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumu, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Programın açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen gerçekleştirdi. Bağımlılık probleminin en az terör kadar hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Demirezen, bir beyin hastalığı olan bağımlılıkta madde kullanma yaşının 14'e düştüğüne dikkat çekti. Sempozyumla Türkiye'de ilk kez bağımlılığı tartışacak uzmanların bir araya geldiğini belirten Demirezen, 30 bildirinin kabul edildiği sempozyumda 12 panel düzenleneceğini, sözlü bildirilerin sunulacağını ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

"Kamu politikası olarak değerlendirilmeli"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hamza Ateş, bağımlılığı potansiyel değil, açık ve yakın bir tehlike olarak tanımladı. Sempozyumda bağımlılığın, tıbbi yönden değil, bir kamu politikası olarak değerlendirileceğine işaret eden Prof. Dr. Hamza Ateş, hem yerel, hem ulusal, hem de uluslararası alanda ortak çözüm önerileri üretmeye çalışacaklarını vurgulayarak, eksikleri tespit, tecrübelerden yararlanma, dil birliği ve topyekün mücadelenin önemine değindi.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, bağımlılık yapan madde çeşitlerinden örnekler vererek “Asıl olan bağımlılık ailesine dahil olmamaktır. Bağımlılık türlerinin en zararlısı, en kolay ulaşılanıdır. Bir seferden bir şey olmaz deyip çocuklara bu maddeleri deneme fırsatı vermememiz gerekir. Bağımlılık maddelerinin zararsız olanı yoktur. En kolay tedavi yöntemi ise hiç başlamamaktır” şeklinde konuştu.

"Topyekun mücadele şart"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar konuşmasında, önemli bir konuda bir arada olduklarını ifade ederek en çok mücadele edilmesi gereken kavramların başında bağımlılığın geldiğini söyledi. Bağımlılığa basit sebeplerle başlandığına ve bağımlılığın umulmadık sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Rektör Çakar, ilk kullanımın merakla ve bir şey olmaz anlayışıyla başladığını sözlerine ekledi. Günümüzde bağımlılıkla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Çakar, seslerinin dünyaya ulaşmasında yabancı konukların da katkısının olacağını söyleyerek sempozyuma ev sahipliği yaptıkları için onur duyduğunu belirtti.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılıkla mücadelenin zor ve önemli bir konu olduğunu dillendirerek sempozyumun uygulayıcı ve teorisyenlerin kamu politikası oluşturmasına vesile olacağını ifade etti. Konuyla ilgili en büyük sıkıntının birlikte hareket edememek olduğunu dile getiren Dr. Zülkif Dağlı, ortak çalışma kültürünün önemi üzerinde durdu. Bağımlılığın uzun yıllar asayiş konusu şeklinde algılandığına işaret eden Dağlı, diğer kurumların da önemli görevler üstlendiğini ve ekip çalışması yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Düzce olarak bağımlılıkla ilgili yaptıkları faaliyetlerden söz eden Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi'ne bağlı olarak DÜBAM ve Sağlık Müdürlüğüne bağlı YEDAM'ın kurulduğunu, gerçekleştirilen faaliyetlerin ise iyi düzeyde olduğunu sözlerine ekledi. 2019 yılında teknoloji bağımlılığına daha fazla önem vereceklerini belirten Vali Dağlı, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

"Terör örgütlerinin zen önemli finans kaynağı uyuşturucu"

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sempozyum sonuçlarının tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle sözlerine başladı. İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizin huzurunu, güvenliğini, asayişini ve mutluluğunu tehdit eden her olayla etkin mücadele ettiklerini söyleyen Mehmet Ersoy, bu mücadelelerin başında terörle mücadelenin geldiğini belirterek terörle mücadelede çok önemli noktalara geldikleri vurgusunda bulundu. Bu mücadelelerin süreceğini dillendiren Mehmet Ersoy, konuşmasında uyuşturucu terörünün üzerinde durdu. Bugün terör örgütlerinin en önemli finansman kaynağının uyuşturucu olduğuna dikkat çeken Ersoy, ülkemizin dünyada uyuşturucu ticaretinde hem transit hem de hedef ülke olduğunu sözlerine ekledi. Bu trafiğin kimlerin kontrolünde olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Ersoy, Türkiye olarak etkin tedbirler aldıklarını belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından sempozyumun açılış oturumuna geçildi. Başkanlığını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın yaptığı oturumda; Türkiye Yeşilay Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanı Ömer Ulu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla ilgili birer sunum gerçekleştirdi.

Açılış oturumunun sonrasında, Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği Hamsi Festivali'ne katılan konuklar ve öğrencilere Karadeniz'in en yaygın ve lezzetli balıklarından hamsi ikram edildi. Etkinlik, horon gösterileriyle renkli ve eğlenceli anlara da sahne oldu. Sempozyumun öğleden sonraki bölümü; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin'in başkanlığındaki “Bağımlılıkla Mücadelede Düzce Modeli” oturumuyla başladı. Oturumda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Yerel Düzeyde Bağımlıkla Mücadele Politikası” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Düzce Üniversitesi'nden, yurt içi ve yurt dışından gelen alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar; “Farklı Ülkelerde Bağımlılıkla Mücadele Politikaları”, “Bilim ve Kamu Politikası Etkileşimi: Teknoloji Politika Yapım Süreçlerini Nasıl Etkiliyor?”, “Düzce'de Bağımlılık Alanında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi” gibi konuların yanı sıra “Bağımlılık Alanında Çalışan Uzmanlar Politikacılardan Ne Bekliyor?”, “Uluslararası Deneyimler” ve “Teknoloji Bağımlılığı” başlıklarında da sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumda, “Benim Çizgim Sanat Terapi Tekniği” ve “Bağımlılık ve Psikodrama” başlıklarında atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı YEDAM ile Düzce Üniversitesi bünyesindeki DÜBAM iş birliğiyle düzenlenen karikatür sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı, bağımlılıkta damgalamanın ve afişe etmenin önüne geçilmesini amaçlıyor.

“Bağımlılıkla Mücadele, Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler” temalı 7. Uluslararası Kamu Politikaları Sempozyumunun ilk gününde poster bildirileri sunuldu, ulusal ve uluslararası alanda başarılı bağımlılıkla mücadele yönetimi modelleri anlatılarak bilimsel tartışmalar yürütüldü.

Sempozyumun ilk günü gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.