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Ertan Taşlı Anneler Gününü kutladı

5.

Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, “Annelerimizin sevgi, şefkat ve merhamet dolu yürekleri hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olmuştur” dedi.


Ertan Taşlı Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Dünyanın en güç görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce hislere sahip, merhametin, şefkatin, hoşgörünün, fedakarlığın ve karşılıksız sevginin temsili olan annelerimiz, sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layıktır. Anneler, özverili tutum ve yaşama kattığı tüm güzellikleriyle, çocuklarımızın ilk öğretmeni ve en değerli varlıklarıdır. Annelerimizin sevgi, şefkat ve merhamet dolu yürekleri hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit annelerimiz olmak üzere; kendi annem, eşim ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

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