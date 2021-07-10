Ertan Taşlı güven tazeledı̇

Başkan Ertan Taşlı güven tazeledi.

KYK Salonu'nda yapılan genel kurula DTSO Bas¸kanı Tuncay S¸ahin, DESOB Bas¸kanı Mustafa Kayıkc¸ı, siyasi parti il başkanları ile sivil toplum kurulus¸ları bas¸kanları ile u¨yeleri katıldı.

Bas¸kan Ertan Tas¸lı, konus¸masında pandemi do¨neminde esnaflara kredi destegˆi sagˆlandıgˆını, taksitlerin ertelendigˆini ve her tu¨rlu¨ finansal kolaylıgˆın sagˆlandıgˆını kaydetti.

Tas¸lı, bu su¨rec¸te sıkıntı yas¸ayan tu¨m esnaflara destek olundugˆunu dile getirdi.

Yapılan sec¸im sonucunda yo¨netim ve denetim kurulları s¸o¨yle olus¸tu:

Yo¨netim Kurulu: Ertan Tas¸lı, Orhan Yılmaz, Atilla S¸is¸man, Rasim Bekar ve Cihan Ural.

Denetim Kurulu: Necdet Ku¨ru¨ndu¨k, Cemal Ercan