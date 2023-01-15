Ertan Taşlı güven tazeledi

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda konuşan Taşlı, Kooperatifin bugüne kadar yaptığı hizmetleri anlattı. 16 yıl önce kredi veremeyen kooperatif devraldıklarını anlatan Taşlı, "Gerek pandemi döneminde gerekse son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıda esnafımıza gereken finansman desteği sağlanmıştır. Her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bizlere güvenen üyelerimi mahcup etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz" dedi.

Esnafa yönelik finansman desteği limitinin 350 bin liradan 500 bin liraya yükseltildiğini belirten Taşlı, "Düzce'de 394 milyon lira kredi dağıttık. Şartları uygun her esnafa kredi veriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Genel Başkanımıza esnafımıza sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Taşlı'nın konuşmasının ardından seçime geçildi. Ertan Taşlı, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilirken, Yönetim Kurulu Orhan Yılmaz, Atilla Şişman, Rasim Bekar ve Cemal Ercan'dan oluştu. Denetim Kuruluna ise Mustafa Armutcu ile Muhammed Şahin seçildi.