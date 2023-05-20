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Ertelenen konserin tarihi belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar’ı hava muhalefetinden dolayı ertelenen konserin 24 Mayıs Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar'ı hava muhalefetinden dolayı ertelenen konserin 24 Mayıs Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.


Ekin Uzunlar en güzel şarkılarını Düzceliler için seslendirecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzceliler için birbirinden güzel etkinlikler için çalışmaya devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla Düzce'de yapılacak kutlamalar çerçevesinde Karadeniz müziğinin güçlü sesi Ekin Uzunlar'ın hava muhalefeti sonucu ertelenen konserinin 24 Mayıs Çarşamba akşamı 20.30'da Anıtpark'ta sahne alacağı bildirildi.

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