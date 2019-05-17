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Ertuğrul Sağlam'dan Başkan Yanmaz'a forma hediye etti

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı makamında ziyaret etti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Okan Yanmaz görevi boyunca sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapılacağını ve bu tür çalışmaları yapmak isteyenlere de destek olacağını söyledi.


Ziyarette konuşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam “Öncelikle göreviniz hayırlı olsun, memleketimize Akçakoca'mıza güzel işler yapacağınıza inancım sonsuz” dedi ve karşılıklı gerçekleşen sohbetin ardından Sağlam, Başkan Yanmaz'a forma hediye etti.

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