Eserleri Kıbrıs'ta sergilendi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanının eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde sergileniyor,

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak Türkiye'den 9 baskı resim sanatçısının hazırladığı 55 eser, Kazakistan'dan 5 sanatçıya ait 24 eser ile Kazakistanlı Sanatçı Zhenis Moldabekov'un hazırladığı 45 eserden oluşan 3 ayrı sergi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran'ın da eserleri sergilendi. Sergide Türk sanatçılar adına görüşlerini dile getiren Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında Ada'ya çok mutlu geldik ve çok mutlu dönüyoruz. Türkiye'de de bazı vakıflar ve kurumlar aracılığıyla çok güzel yeniliklere imzalar atılıyor. Ama buradaki fark, hiçbiri Türki Cumhuriyetlerini düşünerek bunu yapmıyor, daha çok küçük çapta farklı ülkelerden besleniyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel'in burada yapmaya çalıştığı şey ise çok farklı. Bizler Avrupa'ya gittiğimizde oradaki müzeleri izliyorsak, Avrupa da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni gezebilir. Bu turizm için büyük bir katkı demek. Uluslararası arenada bu müzenin çok öne çıkacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Sergi, 18 Ekim'e kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak.