Eşini boğarak öldüren sanığa 18 yıl hapis

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 25 yıllık eşini boğarak öldüren sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çamlıevler Mahallesi Çamlıevler Caddesi'nde 27 Mayıs 2022'de meydana gelen olayda, Ali Ş. (65), eşi Nevriye Ş. (54) ile tartışmış, tartışmanın büyümesiyle Ali Ş., 25 yıllık karısını boğarak öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sanık Ali Ş., yargılandığı Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, eşe karşı kasten öldürme suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.