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Eski Bakan Güçlü, Arsal Anadolu Lisesi'nden öğrencilerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Düzce Arsal Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programına katıldı.

DÜZCE (İHA) – Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Düzce Arsal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programına katıldı.


Düzce'de hemen hemen bütün okullarda uygulanan Anadolu Mektebi Yazar Okumaları tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Arsal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları çerçevesinde Kahvaltı ve söyleşi programı düzenlendi. Düzenlenen programa Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Proje koordinatör öğretmenleri ve Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri katılım sağladı. İlk olarak kahvaltının yapıldığı aktivite çerçevesinde daha sonra Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, öğrencilerle söyleşi programı gerçekleştirdi.

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