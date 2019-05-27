Eski OÇEM eğitim merkezi olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan ve şu an atıl durumda bulunan bina eğitim merkezine dönüştürülecek.

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasının içler acısı hali için Valilik harekete geçti. Merkez ile ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; “Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasında önümüzdeki hafta itibari ile tadilata başlanacak olup. Binanın tadilat sonrasında gençlerin ve bayanların kullanımı için eğitim merkezine dönüştürülmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.