Eskiköy Mahallesinde 'ki su sorunu çözülecek

DÜZCE (İHA) – İlçe genelindeki su sorununu çözmek için faaliyetlerini sürdüren Kaynaşlı Belediyesi, Eskiköy Mahallesi'nde de çalışmalarını hızlandırdı.

Kaynaşlı Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en tepe noktalarından birisi olan Eskiköy Mahallesi'nde çalışma başlattı. Mahalledeki su sorunun çözüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Birol Şahin, "Eskiköy Mahallemizin su sorununu kökten çözmek, kaliteyi ve verimi artırmak için yeni bir çalışma başlattık. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak bu bölgemizin de artık sularında kesinti olmayacak. İlçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.