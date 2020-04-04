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Esnafa Kerdi verebilmek için mesaisi yapıyorlar

Düzce’de bu zorlu süreçte esnafın krediden faydalanması için canla başla çalışan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi çalışanları esnafın mağdur olmaması için hafta sonu mesaisi yapıyor.

Düzce'de bu zorlu süreçte esnafın krediden faydalanması için canla başla çalışan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi çalışanları esnafın mağdur olmaması için hafta sonu mesaisi yapıyor.


Çin'in Vuhan kentinde başlayan Korona virüs pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından korunmak için Düzce'de bir çok tedbirler alındı. Bu süreçte ekonomik sıkıntı çeken esnaf için Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi canla başla mücadele ediyor.


Çalışanlar "Cumartesi günüde çalışmalara devam ediyoruz. İşlemler bitince tüm üyelerimizi süratle ve sırayla çağırıyoruz. sizler evlerinizden mümkün olmadıkça çıkmayınız” dediler.

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