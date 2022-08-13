Esnaflar ve kurumlar turnuvada ter döktü

Düzce'nin Cumayeri İlçesinde belediye tarafından düzenlenen halı saha turnuvasında ilçe esnafı ve kurumlar şampiyon olabilmek için ter döktü.

Cumayeri Belediyesi tarafından organize edilen ve ilçede bulunan kurumlar ile esnafların kurduğu 20 takımın katıldığı halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvada takımlar şampiyonluk kupasına uzanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Finalde; Kotan İnşaat'ı 8-6 yenen DRT Yapı şampiyon olurken, üçüncülük maçında Fındıkçıoğlu'nu 6-4 yenen Öz Kotanlar 3'üncülük kupasının sahibi oldu.

Şampiyon olan takımın kupasını veren Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyorum. İlçemiz de futbol sevgisi bir başka. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çünkü 20 takımla bir turnuva düzenleyip, sıkıntısız bir şekilde birlik beraberlik içerisinde tamamlanması beni çok sevindirdi. Turnuvada istisnasız emeği olan, elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha güzel turnuvalarda buluşmak nasip olur inşallah diyorum'' dedi.

Turnuvaya yoğun ilgi gösteren ilçe halkı da turnuvadan memnun kaldığını dile getirdi.