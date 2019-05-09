Etiket oyununa geçit yok

Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar sofralarında sağlıklı, gıda kodeksine uygun ve fiyatıyla oynanmamış ürünlere ulaşabilmeleri için Düzce Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, marketlerde Ramazan Denetimi yaptı. Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar ile birlikte marketlere giren ekipler, marketlerin reyon ve raflarında yer alan ürünlerin fiyat etiketlerini denetledi. Fiyat etiketlerinin yanı sıra ürün bilgi etiketlerini de denetleyen ekipler, ramazan ayını fırsat bilerek ürünlerin etiketlerindeki olası oynamaların engellemek için Ramazan Ayı boyunca başta marketler olmak üzere çarşı, pazar, bakkallarda denetimlerini sürdürecek.