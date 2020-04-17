Etiketler tek tek kontrol edildi

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19) ile mücadele çerçevesinde Düzce Valiliği talimatları ile Düzce Ticaret İl Müdürlüğü personeli il ve ilçeler genelinde denetimler devam ediyor.


Marketlerde, satışa sunulan sebze-meyve ve diğer gıda maddelerinin fiyat etiketleri ile alış-satış fiyatlarının kontrollerini gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayanlara gerekli uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde, esnafın hijyen kurallarına uyduğu, koruyucu önlemleri almış olduğu görülmüş ve vatandaşlarımıza da "Sosyal Mesafe" kuralına uymaları konusunda bilgiler verildi. Haksız fiyat artışı tespit edilen yerlerde vatandaşların, Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden ve ALO 175 hattından başvuru yapmaları isteniyor. Denetim ekipleri tarafından işyeri sahiplerine; market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine çalışanların ve vatandaşların maske ile girmeleri, müşterilere tek kullanımlık poşet eldiven verilmesi ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirlerin azami düzeyde uygulanması hususlarında hatırlatmalarda bulunuldu.

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