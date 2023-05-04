Etkili iletişim ve beden dili semineri

Nurgül Soydaş tarafından Düzce Barosu stajyer avukatlara yönelik “Beden Dili ve İletişim Becerileri” seminer gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda görev yapan Dr. Öğr. Gör. Nurgül Soydaş; Düzce Barosu Meslek İçi Eğitim Seminerleri çerçevesinde, stajyer avukatlara yönelik “Beden Dili ve İletişim Becerileri” başlıklı seminer verdi.

Yoğun katılım ve ilgiyle takip edilen seminerde Dr. Soydaş; iletişim, etkili iletişim, iletişim becerileri ve beden dili başlıklarındaki sunumunda, teorik bilgileri uygulamalı eğitimlerle örnekler üzerinden açıkladı.

Tüm katılımcıların keyif aldıkları, faydalı ve olumlu geri bildirim sağladıkları program, hediye ve plaket takdiminin ardından sona erdi.