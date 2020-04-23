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Evde 23 Nisan coşkusu

DÜZCE (İHA) – Korona virüs nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ara verilmesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması ile evlerde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı farklı şekilde kutladı.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara ara verilmesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması ile evlerde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı şekilde kutladı. Evinde piyano çalan da oldu, folklor gösterileri yapanda.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de evlerde olan öğrenciler tarafından farklı kutlanıyor. Evinde piyano çalan Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Zeynep Ece Küçük herkesin çocuk bayramını kutlarken, Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı folklor gösterisi de sosyal medyada büyük beğeni aldı. Düzce Bilgi Ortaokulu öğrencisi Taha Atakan Çınar gitar ile şarkı söylerken, Gölyaka Şehit Ercan Eker İlkokulu öğrencileri de telekonferans yöntemi ile milli marşı söyleyerek, ‘Hep seninleyiz Türkiye' dedi. Çocukların kendi evlerini süsleyerek kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşım ve beğeni alanlar arasına girmeyi başardı.

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