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Evde bakım hizmeti alanlara destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Evde Bakım Hizmet alan ailelerle yakından ilgileniyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk aileleri ziyaret etti.


Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin yanı sıra gıda kurtarma projeleri, temizlik hizmetleri ve eşya yardımları yaptığı ailelerle yakından ilgilenen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aynı zamanda doğum günlerini de kutlayarak moral desteği sağlıyor.


Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk, belediye hizmetlerinden faydalanan aileleri yakından takip ettiklerini belirterek, "sosyal belediyecilik hizmetlerimizi her kesimden ihtiyaç sahibine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olarak onların sosyal yaşantılarını daha güzel bir şeklide geçirmelerini sağlıyoruz. Bugün de doğum günü olanları tespit ettik ve onlara pasta ikramında bulunarak doğum günlerini kutladık. Biraz olsun yüzlerinde tebessüm oluşturup, kalplerinde sevgimizi hissettire bildiysek ne mutlu bize. Allah'ın izniyle hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmesine ve hiçbir hemşehrimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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