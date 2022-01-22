Evde eğitim gören öğrenciye özel karne

Sınıf öğrencisi Sena Nur Yeşilyurt'un karnesini Düzce Valisi Cevdet Atay minik kızın evine giderek bizzat kendisi verdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de dün okullarda binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlk dönemin ardından karne heyecanını yaşayan öğrenciler olduğu gibi evde eğitimlerini gören bazı öğrenciler de bu durumdan mahrum kaldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2. Sınıf öğrencisinin de evde eğitim gördüğünü öğrendi. Okuldan alınan karnesi ile birlikte Vali Atay, 2. Sınıf öğrencisi Sena Nur Yeşilyurt'u evinde ziyaret etti. Minik öğrencinin pekiyiler ile dolu karnesini bizzat teslim eden Vali Atay'ı gören minik öğrenci karne sevincini yaşamış oldu.