Evde eğitim görüyorlardı karnelerini de evde aldılar

Zülkif Dağlı, rahatsızları nedeniyle evlerinde eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek karnelerini verdi, sevinçlerine ortak oldu.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı verilen karnelerle sona erdi. Milyonlarca öğrenci karnesini alarak uzun bir tatile girdi. Eğitim öğretim döneminde rahatsızlıkları sebebiyle Düzce'de evde eğitim gören iki öğrencinin karnesini ise Vali Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yazıcı evlerine götürerek verdiler.

Vali Zülkif Dağlı evde eğitim gören TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Muhammed Azad Ocaktan'ın karnesini ardından ise Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Muhammed Efe Akbulut'u evinde ziyaret ederek, karnesini vererek mutluluklarına ortak oldu.

Vali Dağlı, “Çocuklarımız sağlığından dolayı evde eğitim görüyorlar. Çok başarılı bir öğrencilerimiz. Karnelerini götürdük mutluluklarına ortak olduk. Tüm öğrencilerimizin güzel bir tatil dönemi geçirmesini diliyoruz” dedi.