İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde eğitim görüyorlardı karnelerini de evde aldılar

DÜZCE(İHA) – Vali Dr.

Zülkif Dağlı, rahatsızları nedeniyle evlerinde eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek karnelerini verdi, sevinçlerine ortak oldu.


2018-2019 Eğitim öğretim yılı verilen karnelerle sona erdi. Milyonlarca öğrenci karnesini alarak uzun bir tatile girdi. Eğitim öğretim döneminde rahatsızlıkları sebebiyle Düzce'de evde eğitim gören iki öğrencinin karnesini ise Vali Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Yazıcı evlerine götürerek verdiler.


Vali Zülkif Dağlı evde eğitim gören TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Muhammed Azad Ocaktan'ın karnesini ardından ise Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Muhammed Efe Akbulut'u evinde ziyaret ederek, karnesini vererek mutluluklarına ortak oldu.


Vali Dağlı, “Çocuklarımız sağlığından dolayı evde eğitim görüyorlar. Çok başarılı bir öğrencilerimiz. Karnelerini götürdük mutluluklarına ortak olduk. Tüm öğrencilerimizin güzel bir tatil dönemi geçirmesini diliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.