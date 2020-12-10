Evde olması gerekirken resmi daireye girerken yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, güvenlik görevlisinin HES kodu sorgulamasında riskli olarak görüldü. Tarım Müdürlüğü'ne girmek isteyen vatandaş filyasyon ekiplerince evine gönderilirken, 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek binasına Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerini yapmak için merkeze bağlı Aydınpınar Köyü'nden gelen H. K., isimli şahıs kamu binası girişinde HES kodu sorgulaması yapan güvenlik görevlisine takıldı. H. K.'nın yapılan kontrollerinde korona virüs (Covid-19) riskli olduğu tespit edildi. Güvenlik görevlisi, H. K.'nın riskli olduğunu tespit edince durumu filyasyon ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen filyasyon ekipleri H. K.'nın temaslı olduğunu ve karantinada olması gerekirken evden çıktığını tespit etti. Şahsa karantina kurallarına uymadığı ve sokağa çıktığı gerekçesi ile Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Şahıs daha sonra filyasyon ekiplerince evine götürüldü.