Evde üretilen kalkanlar hastaneye verildi

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri maske bulunamaması konusunda sıkıntı yaşanılmasının ardından harekete geçmiş ve 3D yazıcıların sayesinde pratik maske ve siperlik yapmaya başlamıştı. Yapılan çalışmaların ardından evde üretimi yapılan 560 adet pratik siperlikler Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ve Akçakoca Devlet Hastanelerine teslim edildi. Öğretmenlerin evlerinde hazırladıkları pratik siperlikler ve 3D yazıcılarla merkezde hazırlanan 3D siperlikler pandemi kliniklerinde kullanılmaya başlandı.