İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evden çıkamayan 65 yaş üzeri yaşlılara Kaymakamlık ve Kızılay desteği

Düzce’nin Akçakoca Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Derneği şubesi dünya çapında salgın haline gelen Korona Virüs’e karşı birlikte 65 yaş üzeri vatandaşlara sosyal yardımlaşma projelerini hayata geçirdi.

Düzce'nin Akçakoca Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Derneği şubesi dünya çapında salgın haline gelen Korona Virüs'e karşı birlikte 65 yaş üzeri vatandaşlara sosyal yardımlaşma projelerini hayata geçirdi.


65 yaş üzerinde olup evinde oturmak zorunda kalan vatandaşlara gıda ve temizlik maddesi yardımı başta olmak üzere bir çok konuda yaşlıların kapısını çalarak ihtiyaca göre kuru gıda, et, çamaşır suyu, konserve ve temizlik yapabilmeleri için çeşitli malzemeler verilmeye başlandı. Bugün 40 kadar vatandaşa yapılan yardımların ilerleyen günlerde süreceği bilgisi alındı.


Akçakoca Kızılay Başkanı Özkan Öztürk, "65 yaş üstü büyüklerimize yardımcı olabilmek için bugünden itibaren sosyal yardım çalışmalarını başlattık. Bu salgından kurtulup normal hayata dönene kadar yardımları devam ettirmeye kararlıyız. Bu yardımlaşma faaliyeti kapsamında kaymakamlık bünyesinde kurulan ve öncülük eden VEFA grubunda yer alan gönüllülere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.