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Eve giren tilki, bakıma alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir eve tilki girdiği ihbarını alan ekipler, evin içindeki tilkiyi yakalayarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar’a teslim etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir eve tilki girdiği ihbarını alan ekipler, evin içindeki tilkiyi yakalayarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar'a teslim etti. Tilki, veterinerde ki ilk bakımının ardından Efteni Doğal Hayat Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine koyuldu.


Düzce'de Çakırlar Mahallesi'nde bir eve tilki girdi. Evine tilki girdiğini gören vatandaş durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne iletti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, tilkiyi evde yakaladı. Yakalanan tilki daha sonra Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ekipler, veteriner eşliğinde tilkinin ilk bakımını gerçekleştirdi. Tilki daha sonra Efteni Doğal Hayat Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine konuldu. Tilki'nin burada 4 günlük rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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