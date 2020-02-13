Evi ateşe verdi, itfaiye girmesin diye kapının arkasına eşya koydu

DÜZCE (İHA) – Düzce'ye bağlı Gümüşpınar köyünde ikamet ettiği evi yakan ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmesin diye kapının girişlerine yorgan koyan şahıs, evin tuvalet penceresinden kaçarak gözden kayboldu.

Yangın öğlen saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Gümüşpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.G. adlı şahıs, bilinmeyen bir sebeple evini ateşe verdi. Evin yandığını gören H.G. itfaiye ekiplerinin eve girmemesi için kapı arkasına engel koyarak tuvalet penceresine dayadığı merdivenden kaçarak uzaklaştı. Evden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına ilk müdahaleyi yapacağı esnada kapının açılamadığını fark etti. Engeli güçlükle kaldıran ekiplerin müdahalesi sonrası kısa süre içerisinde yangın söndürüldü.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.