Evin çatı katı alev alev yandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir evin çatı katında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyü Camiyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali Davut'a ait evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının ahşap olması nedeniyle bir anda alev topuna dönen 2 katlı binayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çatı katındaki yangına kısa süre içerisinde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.