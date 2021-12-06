Evin duvarına çarparak durabildi: 1 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen trafik kazasında minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, evin duvarına çarparak durabildi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyciler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1717'nci Sokak istikametinde seyir halinde olan O.R. idaresindeki 81 DK 168 plakalı Volkswagen marka minibüs, 1710'uncu Sokak istikametinde seyir halinde olan O.B. idaresindeki 81 AAN 617 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce bahçe duvarına ardından evin duvarına çarpıp durdu. Kaza nedeniyle ev ahalisi sokağa çıkarken, otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.