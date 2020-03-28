Evini sınıfa dönüştürdü, canlı yayınla ders anlattı

23 Nisan İlkokulu 4/G sınıf öğretmeni Muhammed Oruç, EBA üzerinden verilen eğitimlerin yanı sıra öğrencilerine kendi geliştirdiği canlı yayın metodu ile ders anlatmaya başladı. Evini sınıf ortamına çeviren öğretmen Oruç, öğrencileri ile ders yapmaya başladı. Bilgisayar ve telefonlar ile canlı yayına katılan öğrenciler, öğretmenlerinin sorduğu soruya parmak kaldırarak cevap veriyor. Canlı Ders Z kitaplar üzerinden yapılan anlatımın ardından etkileşimli soru çözümü ile devam eden derste öğrenciler hem öğretmenleri ile ders işledi hem de eğlendiler. Muhammet Oruç derslerini günlük olarak devam ettireceğini derslere katılım sağlayan öğrencilerine evden eve eğitim ile okul gibi bir ortam hazırladıkları için mutlu olduğunu söyledi.