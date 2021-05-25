Evinin bahçesinde çalışarak Güreş Milli Takım kampına çağrıldı

Düzce'de yaşayan 16 yaşındaki işitme engelli güreşçi Yunus Emre Caklı, korona virüs sürecinde turnuvalar iptal edilince evinin bahçesinde yaptığı antrenmanlarla Dünya Şampiyonası Milli Takım kampına çağrıldı. Caklı, kamp öncesinde antrenörü ile birlikte Dünya Şampiyonu olmak için antrenmanlarına devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlü İşitme Engelli Güreş Takımı'nın sporcusu olan 16 yaşındaki Yunus Emre Caklı, korona virüs döneminde ailesiyle beraber fındık toplayıp, antrenman salonuna çevirdiği evinin bahçesinde şampiyonalara hazırlandı. 2019 yılında Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda Türkiye 3.'sü olan Yunus Emre Caklı, Dünya Şampiyonası için yaptığı antrenmanları sonucunda İşitme Engelliler Milli Takım kampına çağrıldı. İlk kampını başarı ile tamamlayan Yunus Emre 2. kampa da davet edildi. Dünya Şampiyonası öncesi 3. kampa da çağrılmak için yoğun antrenman yapan Caklı, kampların ardından 2-11 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkarak Dünya Şampiyonu olup Deaflympics İşitme Engeliler Olimpiyatları'nda Milli Takım için yarışmayı hedefliyor.

"Dünya Şampiyonasında İstiklal Marşımızı okumak istiyorum"

Milli Takım 2. kampı öncesinde değerlendirme yapan Yunus Emre Caklı, “Geçen yıl Amasya'da Türkiye 3.'ncüsü olmuştum. Bu sene de turnuva olacaktı ancak korona virüs nedeniyle düzenlenmedi. Milli takıma davet edildi. Şimdi hedefim 3. kampa da katılmak. Oradan da İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na gitmek ve mindere çıkmak. Madalya kazanıp olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Asıl hedefim Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okumak. Antrenmanlar gayet güzel gidiyor. Hocamın verdiği çalışmalara devam ediyorum” dedi.

“Yunus Emre Caklı olimpiyat şampiyonu olabilecek potansiyele sahip”

Düzce İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Resul Yılmaz, “2019 yılından bu yana işitme engelliler güreş takımını çalıştırıyorum. 2019 yılında işitme engelliler güreş takımını kurduğumuzda rehberlik araştırma merkezi ile ortak yaptığımız çalışma ile il genelinde işitme engelli sporcuları belirledik. Bu taramalar sırasında Yunus Emre Caklı'yı okuduğu okulda bulduk. Ailesiyle ve kendisiyle konuştuk ikna ettik ve güreşi kabul etti. 2020 yılında 3 aylık sporcu olmasına rağmen Amasya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 51 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. Korona virüs nedeniyle 2021 yılında Türkiye şampiyonası yapılmadı. 2-11 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası milli takım kampına çağrıldı. 1. kampı başarı ile tamamladı. İlk kampta performansını beğendiler. Umudumuz 3 kampa da çağrılıp İstanbul'da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkıp derece alması. Yunus Emre çalışkan bir sporcu. Ne verirsen hemen alabilen bir sporcu. Bütün antrenörlerin isteyeceği bir sporcu. Çalışkan, teknik, kuvvetli bir sporcu. İnşallah Dünya Şampiyonası'na gider ardından da olimpiyatlarda ülkemizi temsil eder” diye konuştu.

Milli takım formasıyla derece almak için mindere çıkacak

Yunus Emre Caklı 2 milli takım kampına çağrılarak İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na gitmek için önemli adımı geride bıraktı. 3 aşamalı yapılan kampın 3. kısmına da çağrılmak için yoğun çaba harcayan Yunus Emre Caklı, 3 milli takım kampının ardından 2-11 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda milli takım formasıyla derece almak için mindere çıkacak.