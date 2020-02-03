Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı

Düzce'de gece saatlerinde evinin önünde cesedi bulunan şahsın ölümünde sır perdesi aralandı. Ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı.

Düzce'de gece saatlerinde Karahacı Musa Mahallesi'ndeki evinin önünde cansız bedeni bulunan Mehmet Karahan'ın dini nikahlı eşi E.A'nın önceki evliliğinden olan oğlu U.K. tarafından başına sopa ve balyozla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan şüpheliler U.K ve E.A'nın tutuklama talebiyle sevk edildikleri Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği belirtildi.