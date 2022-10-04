Evlenmeden önce eğitim alacaklar

Düzce Kent Konseyi tarafından hazırlanan Aileyi Güçlendirme Eğitimleri çalışması Belediye Meclisi'nin onayından geçti. Çalışma ile Düzce Belediyesi Nikah Dairesinde nikah kıyacak çiftler evlilik akdinin onayından evvel uzman psikolog eşliğinde verilecek eğitime yönlendirilecek.

Düzce Kent Konseyi üyeleri Hüdaver Gösterişli Başkanlığında gerçekleştirilen 2022 Ekim Ayı 1. Belediye Meclis toplantısına katılım sağladı. Gündem Maddelerine geçilmeden önce Düzce Kent Konseyi'nin Belediye Meclisine yapmış olduğu talep okundu ve onaylandı.

Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber şiddetin önüne geçmek ve iletişimi güçlendirmek amacı ile böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek “Düzce Kent Konseyi olarak Ailenin Güçlenmesini önemsemekteyiz. Şiddetin önüne geçebilmek, iletişimi güçlendirmek, empati yapabilmesini sağlamak, birlikte düşünebilmek alt başlıkları ile kalıcı temelleri olan evliliklerle toplumu güçlendirebilmek adına bulunduğumuz her alanda uzman eğitimciler ile eğitimlere öncülük etmekteyiz” dedi.

Türkiye'ye rol model olacak

Çalışmanın Türkiye'ye rol model olacağını dile getiren Dilber şöyle devam etti: “Yapılan eğitimlerin daha fazla vatandaşımıza ulaşma noktasında adeta köprü vazifesi görmekteyiz. Kadın - erkek yüzlerce vatandaşımızın bu eğitimlere katılarak güçlenmesi gururumuzdur. Düzce Belediyesinin mesleki alanda ve kişisel gelişim alanında bireyi güçlendirmek adına 45 ayrı dalda açmış olduğu Belmek - Meslek Edindirme Kurslarında aileye vermiş olduğu önemi görmekteyiz. Bu kursların adeta ayrılmaz bir parçası olacak ‘Aileyi Güçlendirme Eğitimleri' başlığı altında eğitimler verilmesini, bu eğitimlerin Düzce Belediyesi Nikah Dairesinde nikahlanacak olan vatandaşlarımızın evlilik akdinin onayından evvel Belediyemiz tarafından eğitimlere yönlendirme yapılmasını talep etmekteyiz. Bu bağlamda kurulacak olan evlilikler adeta Düzce Belediyesi tarafından muhafaza altına alınması sağlanacaktır. Türkiye'ye rol model olacak bu çalışma ile evlilikler eğitimle desteklenecek ve toplumun temel taşı olan aileler eğitimle güçlenecektir.”

Gündeme girmeden kabul edildi

Ali Dilber, talebin meclis gündemine girmeden kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Talebimizin Düzce Belediyesi Meclisi gündemine girmeden kabul görmesi, talebimiz olan Aileyi Güçlendirme Eğitimlerinin ivedilikle uygulamaya geçilecek olması Kent Konseyi olarak mutluluğumuzdur. Düzce Kent Konseyi olarak her daim kentimizin ve kentlimizin menfaatine olan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nezaketli ev sahiplikleri için başta Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli'ye ve Düzce Belediye Meclisine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.