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Evlere Umut Işığı

Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi ilçedeki faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Akçakoca Belediyesi bünyesinde kurulan Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi, ilçe genelinde geniş çaplı bir araştırma sonucunda yardımlarını ulaştırıyor. İlçede yaşayan vatandaşların sosyal dokusu hakkında bilgi sahibi olan birim yetkilileri, edindikleri bilgiler doğrultusunda çözüme dair bir çalışma gerçekleştiriyor. Yapılan değerlendirme ve araştırma sonucunda ilçede mağdur aile sayısı, hastalar, yaşlılar, parçalanmış ve mağdur durumda olan aileler, ilçenin sosyo-ekonomik durumu ile beraber halkın ihtiyaçları hakkında önemli veriler elde ediliyor, elde edilen verilere göre ise vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.


Bu kapsamda Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birim Kordinatörü Nursen Yanmaz ve ev ziyaretlerini ilçe genelinde düzenlemeye devam ediyor. Dar gelirli ailelerin ihtiyacını karşılayan Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi , ilçe genelindeki bazı evlere ziyaretler düzenleyerek ailelerin sorunlarını dinleyip sohbet etti.


Yanmaz, faaliyetlerin aralıklız devam edeceğini belirterek insan ayrımı yapmaksızın herkesin sesi, eli, ayağı olmaya gayret gösterdiklerene bilerterek "Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere gönül rahatlığı içerisinde ulaştırıyoruz" dedi. Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Aracılığı ile desteklerinin yardıma muhtaç ailelere ulaştığını yerinde gören yardımsever vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

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