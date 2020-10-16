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Evlilik öncesi eğitimleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde evlilik öncesi eğitim programları devam ediyor.


Düzce'de evlilik hayatına girmeden önce çiftlere evlilik öncesi eğitim programları düzenleniyor. Bu kapsamda Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Evlilik Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde çiftler evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla evlilik öncesinde eğitim yapılıyor. Evlilik hayatının nasıl olduğu, çiftlerin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili eğitim veriliyor. Çiftler evlilik öncesi eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlamasının ardından çiftlere katılım belgeleri veriliyor.

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