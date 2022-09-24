İhlas Haber Ajansı

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Faaliyetler okullara aktarılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, okullarda yapılacak olan faaliyetler ile ilgili okul yöneticileri ile toplantılara başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, okullarda yapılacak olan faaliyetler ile ilgili okul yöneticileri ile toplantılara başladı.


Düzce'de gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetler ile adından sıklıkla söz ettiren Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, yeni eğitim öğretim döneminde çalışmalarına başladı. Gençlerin merkezinde gerçekleştirilecek olan faaliyetler, planlanan projeler ve etkinlikler için okul yönetimleri ile görüşmelerini başlatan merkez yöneticileri, okul döneminde birçok etkinlik gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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