Fabrika çalışanlarına eğitim verildi

Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde eğitimler, programlar ve etkinlikler devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Kadına el kalkamaz mottosunun tanıtımlarının da devam ettiği söyleşiler fabrikalarda da başlatılmıştı. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personellerinden Sosyal çalışmacı Yasemin Yıldız, Gümüşova'da bulunan organize sanayi bölgesinde ki fabrikalara giderek, Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.