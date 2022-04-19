Fabrika çalışanlarına sağlıklı beslenme anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fabrika işçilerine sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadele ve hareketli hayat konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı beslenme konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli diyetisyen Nidanur Kara ve fizyoterapist Gizem Taşkıran tarafından Çilimli ve Kaynaşlı ilçelerindeki fabrikalarda çalışanlara yönelik obeziteyle mücadele ve hareketli hayat konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

"Yeterli ve dengeli miktarlarda almak gerekiyor"

Sağlıklı beslenmenin önemine değinen Kara, "Sağlıklı beslenme vücudun gelişmesi, yenilenmesi ve çalışması için çok önemli. Sağlık risklerini en aza indirmek için yeterli ve dengeli beslenmek, hazır ve paketli gıdalar yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek vücut sağlığı açısından son derece önemli. Yemek saatleri aksatılmamalı ve tek tip beslenmekten uzak durulmalı. Vücudumuzun düzenli çalışması için karbonhidrat, protein ve yağa ihtiyacı var. Birinden fazla aldığınızda; bu fazla enerji vücutta yağ olarak depolanır ve bu da kilo almanıza sebep olur. Karbonhidrat, protein ve yağları besinlerden yeterli ve dengeli miktarlarda almak gerekiyor" dedi.

Diyetisyen Kara, günde 2-2,5 litre su içilmesini, tam tahıllı ekmeklerin tüketilmesini ve fiziksel aktivite yapılmasının vücut sağlığı açısında son dereceğe önemli olduğunu da aktardı.

Fizyoterapist Gizem Taşkıran ise özellikle iş yerlerinde ayakta kalma süresinin çok fazla olduğunu, gün içinde yapılabilecek basit ve düzenli fiziksel hareketler ile sağlıklı kemik gelişimi, kas ve eklem yapısının oluşturulması ve devam ettirilmesi açısında çok önemli olduğunu belirtti.

Eğitim, soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.