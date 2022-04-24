İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fabrika yönetiminden eğitime destek

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir motor fabrikası, derslik, atölye ve mesleki eğitim ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne destek verecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan bir motor fabrikası, derslik, atölye ve mesleki eğitim ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne destek verecek.


Düzce Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin eğitimi ve gelişimi için kentteki fabrikalarla iş birliği yapıyor. Bu çerçevede, Gümüşova ilçesinde bulunan bir motor fabrikası, Düzce'de derslik, atölye ve mesleki iş birliği gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında protokoller imzalandı. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolde, fabrikanın Düzce'de derslik, atölye ve mesleki eğitim ile ilgili destek vermesi kararlaştırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.