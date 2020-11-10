Fabrikada saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Düzce'de faaliyet gösteren ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Delta Alfa Çorap Fabrikasında 10 Kasım Atatürk Anma Günü'nde saat 09:05'te hayat durdu.

Düzce'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için birçok projeye imza atan, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek firmalar arasında yer alan ve pandemi boyunca hiç durmadan üretime devam eden Delta Alfa Çorap Fabrikası bu kez 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde durdu. Saatler 09:05'i gösterdiği esnada tüm makineler ve işçiler Ata'ya saygı için 2 dakikalığına durdu.

Üretim bandı da dahil olmak üzere fabrikadaki tüm çalışmalar Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudular.

Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Sedat Mıhçı, “Ölümünün 82. yıldönümünde Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı sevgi ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.